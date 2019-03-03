..وفد أوروبي برئاسة يورجن ريجترينك يزور محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان غدا.. إنتاجها يعادل 90% من قوة السد العالي.. 42 مليار جنيه قيمة تكلفتها.. وتوفر 10 آلاف فرصة عمل دائمة

محطة بنبان بأسوان:

40 محطة شمسية يعادل إنتاجها 90% من إنتاج السد العالى

42 مليار جنيه تكلفة المشروع على مساحة 250 فدانا

وزير الكهرباء: 250 فرصة عمل دائمة بكل محطة

يصل إلى القاهرة، غدا، الاثنين، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجن ريجترينك، في زيارة تستغرق أربعة أيام، يعقد خلالها اجتماعات مع كبار المسئولين الحكوميين وممثلي قطاع الأعمال، كما يزور مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.ويساهم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى العديد من المشاريع الهامة فى مصر، من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذى يساهم البنك فى تمويه.ويضم مجمع بنبان للطاقة الشمسية 16 محطة بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من إجمالى 40 محطة، وبمجرد اكتمالها، ستقوم المحطات الست عشر بتوليد 750 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وهو ما يمثل أكثر من نصف الطاقة المتعاقد عليها التي تبلغ 1.465 ميجاوات في المجمع، ومن المتوقع أن تخفض هذه المشاريع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 900 ألف طن في السنة.ويقع المشروع بمنطقة بنبان بمركز دراو شمال أسوان، ويعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط، ويضم 40 محطة شمسية تنتج ألفي ميجاوات بواقع 50 ميجاوات من كل محطة لتدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، حيث يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار سعى الدولة لزيادة الطاقة المنتجة على مستوى الجمهورية لدعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء للوفاء بالاحتياجات الجماهيرية، وأيضًا بالمشروعات التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى المساهمة فى توفير فرص عمل حقيقة للشباب الأسوانى للحد من مشكلة البطالة.كما تم اختيار 39 شركة عالمية ومحلية متخصصة فى إنتاج الطاقة منها 10 شركات عالمية وعربية، و29 شركة مصرية بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى 200 شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع الضخم، والمشروع مصنف عالميًا رقم 1 من حيث الإنتاج بطاقة 2000 ميجاوات وباستثمارات 3 مليارات جنيه وتصل مدة تنفيذه إلى 3 سنوات.وتم اختيار موقع المشروع بناءً على دراسات وتقارير بعض المؤسسات العلمية العالمية والتى أكدت الميزة النسبية لأسوان فى إقامة هذه المشروعات فى مجال الطاقة الشمسية، كما تم إنهاء شبكة الطرق الداخلية والدراسات البيئية وأبحاث التربة والرياح.وتصل نسبة العمالة بالمشروع إلى حوالى 20 ألف فرد كعمالة مؤقتة فى مرحلة الإنشاءات، وسيكون هناك حوالى 10 آلاف عامل منهم ستكون لهم فرصة عمل ثابتة خلال فترة حق الانتفاع، والتى ستصل إلى 25 عامًا بعد البدء فى التشغيل الفعلى للمشروع.كانت بداية المشروع فى 25 مايو 2015، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة طاقة عربية للطاقة الشمسية وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تم استلام الأرض والحصول على الترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وكانت شركة طاقة عربية للطاقة الشمسية أول مطور يقوم بتركيب وحدة قياس جوي بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان.وفي 30 نوفمبر 2015، وقعت شركة طاقة عربية للطاقة الشمسية، عقدًا للمشاركة في تكلفة الربط بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء، وأعمال البنية الأساسية، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بقيمة 40 مليون جنيه مصري.ويأتي توقيع العقد في إطار قيام شركة طاقة عربية للطاقة الشمسية، بإنشاء محطة إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية، باستخدام الخلايا الفوتوفولتية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة بنبان في أسوان، باستثمارات تتراوح بين 2 : 3 مليارات جنيه، حيث تبيع الشركة الكهرباء المنتجة إلى الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، لمدة 25 عامًا، تحت مظلة برنامج تعريفة التغذية.وتقام المحطة على مساحة 250 فدانا بتكلفة مالية تقدر بمليار جنيه، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة نحو 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجا وات من الطاقة النظيفة، أما عن نظام التكنولوجيا المستخدمة فى إنتاج الطاقة تعمل على تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، فضلا عن نظام تكنولوجى يتبع الشمس بشكل مستمر.وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع توليد الطاقة الشمسية فى قرية بنبان بمحافظة أسوان، يعد واحدًا من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، من حيث القدرة فى مكان واحد، لأنه ينتج حوالى 2000 ميجا وات، موضحًا بأن منطقة بنبان واعدة للغاية لأنها تمتلك أكبر نسبة سطوع فى الشرق الأوسط، وسوف نربط إنتاج محطات الطاقة الشمسية فى بنبان بالشبكة القومية للكهرباء بإجمالى 2000 ميجا وات.وقال "شاكر" إن المشروع يفتح فرص عمل جديدة للشباب، ويستهدف إنشاء 40 محطة طاقة شمسية توفر كل محطة منها نحو 250 فرصة عمل دائمة، فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى حوالى 1.5 جيجاوات وباستثمار يبلغ حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي، تم حتى الآن الانتهاء من تشغيل 230 ميجاوات وربطها بالشبكة الكهربائية ومن المخطط أن يتم تشغيل المحطات بالكامل بحلول منتصف هذا العام.وجار التنسيق لإنشاء مركز تحكم لإدارة منظومة توليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان.