وزيرة البيئة: توفير 15 مليون يورو لإنشاء مصنع خاص لحامض النيتريك في كيما أسوان

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم توفير دعم لإنشاء مصنع خاص بحامض النيتريك فى كيما أسوان.



وقال وزيرة البيئة فى تصريحات على هامش الزيارة إن الزيارة تأتى فى إطار متابعة خطط الإصحاح البيئى والتى تقدمها هذه المصانع والمواقع لمراعاة الاشتراطات والضوابط وفقا لقانون البيئة سواء من نوعية الهواء والمياه أو كيفية التعامل وتداول المخلفات وهى متابعة لأعمال سابقة.



وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة لتوفيق أوضاع المصنع من خلال توفير 15 مليون يورو لمصنع خاص لحامض النيتريك، وبعض الإصحاحات التى تقوم بها الوزارة مع بعض الشركات الأخرى التى ستقدم دعما فنيا التى تقدمها وزارة البيئة لمصنع كيما.