السفير الهولندي: شباب مصر أكسجين الاقتصاد.. صور



وأكد السفير الهولندي أن مشاركة الشباب المصري في بناء الاقتصاد أمر بالغ الأهمية لدولة ناشئة مثل مصر، مشيرا إلي أن هناك مجموعة من خبراء الأعمال الهولنديين سيساعدون الشباب المصري المبتدأ في مجال الأعمال، من خلال تقديم مالديهم من خبرات لكل الشباب من خلال مبادرة اليوم.



وتابع السفير: "السفارة مهتمة بمساعدة الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال".

انطلقت السفارة الهولندية بالقاهرة، مبادرة لمساعدة ومساندة رواد الأعمال في أفريقيا والشرق الأوسط بحضور سفير هولندا بالقاهرة السفير يوهانس وستهوف وبمشاركة عدد من الشباب ورواد الأعمال وممثلي بعض الشركات.وقال السفير الهولندي لورانس ويستهوف خلال كلمته التي ألقاها اليوم إن مصر بلد المائة مليون نسمة لذا فإنها من أكبر دول العالم التي يتولد فيها الأفكار التي تستطيع المساعدة في خدمة الآخرين، مشددة علي ضرورة الاستفادة من مثل تلك الأفكار من خلال التعاون بين أصحاب الأفكار والمنظمات المهتمة برعاية رواد الأفكار ولاسيما منظمات المجتمع المدني.وأضاف السفير: الشركات لاتعرف أين رواد الأعمال لذا لا بد من العمل علي الجمع بين الاثنين، وأعتقد أن الشباب هم الأكسجين الذي يحتاج الاقتصاد المصري إليه، ومثل هذه المبادرات تساعد علي دمج هؤلاء الشباب في المشاركة في بناء اقتصاد الدولة.