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رياضة

رغم الإصابة.. هداية ملاك تحصد برونزية أمريكا المفتوحة للتايكوندو

الأحد 03/مارس/2019 - 11:34 ص
هداية ملاك
هداية ملاك
عمرو الحلوانى
أحرزت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، الميدالية البرونزية في بطولة امريكا المفتوحة G2 وذلك رغم تعرضها للاصابة في مباراة نصف النهائي وعدم إكمال المباراة أمام اللاعبة البرازيلية التي أحرزت الذهبية فيما بعد.

وتعرّضت صاحبة برونزية أولمبياد ريو إلى كسر في إصبع اليد اليسرى خلال مباراة نصف النهائي واضطرت للانسحاب رغم تقدمها بنتيجة 4-1 حتى نهاية الجولة الثانية.. وستعود البطلة المصرية للقاهرة للتأكد من سلامتها وعدم حاجتها لعملية جراحية.

وكانت "هداية" فازت في أول مبارياتها بالبطولة على لاعبة أمريكا بنتيجة 17-2 ثم تغلبت في ربع النهائي على لاعبة أمريكا 23-13.

وشاركت هداية في بطولة أمريكا المفتوحة بصحبة المنتخب الصربي وتحت قيادة مديره الفني دراجان زوفيك الذي يتولى تدريب البطلة المصرية وذلك بعد حصولها على ذهبية مصر الدولية.

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