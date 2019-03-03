رغم الإصابة.. هداية ملاك تحصد برونزية أمريكا المفتوحة للتايكوندو

أحرزت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، الميدالية البرونزية في بطولة امريكا المفتوحة G2 وذلك رغم تعرضها للاصابة في مباراة نصف النهائي وعدم إكمال المباراة أمام اللاعبة البرازيلية التي أحرزت الذهبية فيما بعد.





وتعرّضت صاحبة برونزية أولمبياد ريو إلى كسر في إصبع اليد اليسرى خلال مباراة نصف النهائي واضطرت للانسحاب رغم تقدمها بنتيجة 4-1 حتى نهاية الجولة الثانية.. وستعود البطلة المصرية للقاهرة للتأكد من سلامتها وعدم حاجتها لعملية جراحية.





وكانت "هداية" فازت في أول مبارياتها بالبطولة على لاعبة أمريكا بنتيجة 17-2 ثم تغلبت في ربع النهائي على لاعبة أمريكا 23-13.



