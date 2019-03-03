القومي للمرأة يهنئ مها هلالي لحصولها على جائزة الأثر الاجتماعي

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة للأستاذة مها هلالى مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس لحصولها على جائزة "الأثر الاجتماعي" من المركز الثقافى البريطانى.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بحصول الدكتورة مها هلالى على جائزة الأثر الاجتماعى مؤكدة على دورها الفعال فى خدمة المجتمع المصرى والأشخاص ذوى الإعاقة.



وقالت الدكتورة مايا مرسي إن الدكتورة مها هلالى نموذج نسائي ناجح يقتدي به فى العمل المجتمعى.



يذكر أن جائزة الأثر الاجتماعى تمنح لخريجى الجامعات البريطانية على مستوى مصر.