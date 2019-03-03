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شاهد.. ياسمين على تبهر لجنة arab got talent بعزفها على القانون

الأحد 03/مارس/2019 - 11:34 ص
صدى البلد
مي محمد
شهد برنامج arab got talent المذاع عبر فضائية mbc وmbc 4 أمس السبت، عرضا على مسرح برنامج اكتشاف المواهب لطفلة مصرية وهي ياسمين على.

وأظهر الفيديو أن "ياسمين" موهوبة بالعزف على آلة القانون حيث عزفت على أغنية "أول مرة تحب يا قلبى" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

وأوضح الفيديو أن "ياسمين" تلقت تصفيقا حارا وردود فعل إيجابية من جانب الجمهور الحاضر بالبرنامج، كما أشاد بها أعضاء لجنة التحكيم وأعطوا الثلاثى لها تصويتًا بـ "نعم".

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شاهد.. ياسمين على تبهر لجنة arab got talent بعزفها على القانون

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