نوستالجيا| قصر التحرير مقر الخارجية.. أهدته الأميرة نعمة الله للوزارة

تشكلت مدينة القاهرة من تراكمات عبر القرون من خلال تخطيطها المعمارى الفنى الفريد منذ العصر الفاطمى من القرن لثالث عشر حتى أواخر القرن السادس عشر.



وفى عهد الخديوى إسماعيل، تم عمل مشروع تخطيط عام للمدينة عام 1863 لمضاعفة مساحتها لأكثر من ألف فدان، وذلك علـــى يد المهندس الفرنسى هاو سمان الذى قام فى عام 1874 بعمل الكورنيش وإقامة الكبارى، فظهرت الميادين الواسعة وارتفعت الحياة الاجتماعية بعــد إنشاء أحياء جاردن سيتى والزمالك.



وفي قلب القاهرة وعلى أطراف حى جاردن سيتى، وصفت المنطقة بأنها "سلة أزهار" انبثقت منها القصور الفخمة والدور البديعة.



وفى هذه المنطقة، يطل على نيل مصر قصر الأميرة "نعمة الله" كمال الدين ابنة الخديوى توفيق، ابن إسماعيل باشا، وزوجة ابن السلطان حسين كامل، شقيق الملك فؤاد الأول، والد آخر ملوك مصر الملك فاروق الأول.



وقد بُنى القصر على جزء من مكان سراى الإسماعلية الصغرى بجوار كوبرى قصر النيل، والذى يضم الآن مبنى وزارة الخارجية وجامع عمر مكرم ومجمع المصالح الحكومية، وينسب القصر إلى صاحبته الأميرة "نعمة الله كمال الدين"، وهو أحـــد أندر المبانى القديمة القليلة الباقية فى هذه البقعة التاريخية من القاهرة.



وقامت الأميرة نعمة الله بإهداء قصرها إلى وزارة الخارجية المصرية سنة 1930 ليكون مقرًا رسميًا جديدًا لها، حيث انتقلت من مبناها القديم فى قصر البستان بشارع البستان بوسط القاهرة.



واكب القصر مسيرته التاريخية، حيث تعاقب عليه وزراء خارجية مصر منذ 1930 حتى الآن، كما واكب الأحداث العالمية العظمى مثل إبرام معاهدة 1936 ومفاوضات الجلاء عن مصر سنة 1954 وحرب السويس سنة 1956 وغيرها من الأحداث خلال القرن العشرين.



بعد ترميم القصر ومراعاة الاحتفاظ بالطابع المعمارى الأصلى فى الديكور وفرش القصر، قررت الوزارة استخدامه فى استقبال كبار الزوار والاجتماعات والمناسبات المختلفة.



يتكون القصر من ثلاثة طوابق ومنها الأرضي ويحتوى على مكتب الوزير وقاعة الاجتماعات الكبرى، وأخرى للمؤتمرات الصحفية بها نظام ترجمة فورية، وكذلك يوجد عدة صالونات لاستقبال الزوار وحجرة طعام كبرى لـ 24 فردًا، أما المدخل الخلفي فيحتوى على بعض الصور للمراحل المختلفة لتشيد القصر.



والطابق الأول يتميز بوجود صالون به صور الأسرة المالكة وصور رؤساء الجمهورية ووزراء الخارجية قبل الثورة وبعدها، وقاعة بها صور لشهداء وزارة الخارجية، كما توجد صالات عرض لأطقم المائدة التى كانت تستخدم بالسفارات أثناء العهد الملكى، وجوازات سفر وزراء الخارجية السابقين وأعضاء الوزارة، وأهم الوثائق الرسمية للوزارة ونماذج من أقدم أجهزة الرمز ولوحة تضم الأعلام والرايات على مر العصور منذ العصر المملوكي، والأختام فى جميع العهود، وصالونات استقبال وحجرة طعام لـ 48 فردا، ومكتب للوزير ومساعديه وحجرة اجتماعات صغيرة يمكن استخدامها كسفرة​.