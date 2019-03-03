مدير فريق طائرة رجال الأهلي يكشف ترتيبات معسكر بولندا

أكد خالد أبوزينة مدير الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، أنه تم الترتيب لمعسكر إعداد الفريق المقرر إقامته في بولندا استعدادا لبطولة إفريقيا والتي ينظمها النادي خلال شهر أبريل المقبل.



وأوضح إنه تم الانتهاء من حجز تذاكر الطيران، ويجري حاليًا الانتهاء من استخراج التأشيرات الخاصة بالجهاز الفني واللاعبين ليكون السفر يوم 20 مارس على أن تكون العودة يوم 28 من الشهر ذاته، مشيدا بجهود نسمة طاحون مسئولة الحجوزات في إنهاء ملف تذاكر الطيران والتواصل مع الهيئات المعنية في ملف التأشيرات، فيما تشمل فترة المعسكر إقامة 4 مباريات ودية تم الاتفاق على أن تكون متدرجة المستوى للوصول باللاعبين الى أفضل مراحل الجاهزية قبل البطولة، من أجل المنافسة على اللقب.



وأشار أبوزينة إلى أن كافة الأمور تسير بشكل منظم لتحقيق أقصى استفادة من فترة المعسكر، بعد أن ساهم معسكر الموسم الماضي في تحقيق الفريق للقب البطولة الإفريقية، موجها الشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وإدارة النشاط الرياضي على دعمها المستمر وتوفير كافة طلبات الجهاز الفني، في إطار توفير الأجواء المناسبة للفريق للمنافسة على الألقاب وتحقيق الثلاثية.