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تعليم

وزير التعليم العالي: الثورة الصناعية تؤثر على مستقبل سوق العمل

الأحد 03/مارس/2019 - 12:13 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوظائف تتغير بشكل يومي، مشيرا إلى أن هناك ثورة صناعية وتكنولوجية تؤثر على مستقبل الوظائف بشكل كامل.

وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي، أنه يتم عقد منتدى عالمي للتعليم العالي في العاصمة الإدارية الجديدة، تماشيا مع رؤية مصر، على أن يتم عقد المنتدى كل عامين.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لما لها من رمزية، وإنجاز بشري، ليكون رمزا للتطوير والمستقبل الجديد.

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