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إقلاع 22 رحلة بالون بالأقصر تقل على متنها 450 سائحا

الأحد 03/مارس/2019 - 12:12 م
صدى البلد
شمس يونس
انطلقت صباح اليوم، الأحد، في سماء مدينة الأقصر، 22 رحلة بالون طائر على متنها 450 سائحا من مختلف الجنسيات، وذلك لمشاهدة المعالم الأثرية في البر الغربي.

وانطلقت الرحلات في الخامسة والنصف صباحًا من مركز الإقلاع بمدينة القرنة غرب الأقصر تحت إشراف أمني مشدد.

فيما استمتع السائحون بمناظر المعالم الأثرية بالبر الغربي والبر الشرقي، ورافق الرحلات سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسبًا لحدوث أي طارئ.

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