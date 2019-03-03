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تعليم

عبد الغفار يكشف أبرز موضوعات المنتدى العالمي للتعليم العالي

الأحد 03/مارس/2019 - 12:18 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المؤتمرات العالمية للتعليم العالي والبحث العلمي، تتضمن موضوعات ثابتة ومتكررة أبرزها الثورة الصناعية، والتحول الرقمي للمعلومات، فهناك دور كبير على التعليم العالي للتدريب على التحول الرقمي.

وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي، أن مستقبل التعليم هو عدم ارتباط الطالب في زمن بعينه، أو مكان بعينه، مشيرا إلى أن المنتدى سيتضمن الاقتصاد القائم على المعرفة، ودور التعليم العالي في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المنتدى سيناقش تعظيم الاستفادة من البحث العلمي والابتكار، وربطه بالصناعة، وكذلك مناقشة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية المحلية والدولية.

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