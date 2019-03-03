ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط مخالفات في حملة لإدارة مكافحة زراعة الإسماعيلية

الأحد 03/مارس/2019 - 12:16 م
صدى البلد
انجي هيبة
نظمت إدارة المكافحة بمديرية زراعة الإسماعيلية، حملة مكبرة، علي أسواق المبيدات والأعلاف، وبالاشتراك مع شرطة المسطحات.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع للأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف (بدون ترخيص، وعدم وجود سجلات وشهادات تحليل، مواد خام مجهولة المصدر، علامات تجارية مقلدة ومغشوشة) - كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، ويديره علاء.م.م ، مواليد 1977، وضبط بداخله (21 طن من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر مقلدة ومغشوشة – خلاط ميكس ومكينة تغليف حرارى – ماكينة بدرة– 2 ميزان ديجيتال – كمية من العلامات التجارية والفوارغ والكراتين).

كما تم ضبط مصنع للأعلاف بدون ترخيص- كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق ، ويديره محمد .ا.ع ، مواليد 1977 ، وضبط بداخله (مدشة لتدشين الحبوب- كمية وزنت 24 طن من الأعلاف مُعدة للتغليف –عدد 36 شيكارة علف بدون تصريح من وزارة الزراعة).

وكذلك مخزن مبيدات وأسمدة زراعية - كائن بدائرة مركز شرطة التل الكبير ، ويديره صبحى .ق.س ، 72 سنة، وضبط بداخله (كمية وزنت 35 طن أسمدة ومبيدات زراعية) بدون ترخيص ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة.

بالإضافة إلى ضبط محل لبيع الأعلاف - كائن بدائرة مركز شرطة التل الكبير، ويديره محمد .ا.م ، 37 سنة، وضبط بداخله (كمية وزنت 29,175 طن أعلاف حيوانية) بدون ترخيص ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة.

وتم ضبط مخزن للأسمدة والمبيدات - كائن بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، ويديره مصطفى .أ.ا ، 37 سنة، وضبط بداخله (كمية وزنت 1,292 طن أسمدة ومبيدات زراعية) بدون ترخيص ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة، وضبط 6 مزارع دواجن بدون ترخيص من وزارة الزراعة.

وكذلك 51 قضية تلوث هوائى - عبارة عن 46 مركبة ينبعث منها "عوادم" غير مطابقة للمواصفات وملوثة للبيئة – 5 مكمورة فحم نباتى ينبعث منها أدخنة ,انبعاثات ضارة بالبيئة، وضبط سيارة نقل، والمحملة بكمية كبيرة من زريعة الأسماك المحظور تداولها بلغت (حوالى 10 آلاف وحدة زريعة أسماك )، بناحية قرية الاتحاد بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.

تم كذلك ضبط 230 قضية متنوعة فى مجال حماية الثروة السمكية عبارة عن (مزارع سمكية بدون ترخيص – أحواش مخالفة – صيد مخالف)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترشيحاتنا

4 قتلى في حريق التهم مبنى تاريخيا بـ اسطنبول.. فيديو

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الكونفيدرالية والقناة الناقلة

مواجهة 30 مارس.. سبب إبعاد السولية عن تدريبات الأهلي

بيراميدز يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لأسر ضحايا حادث محطة مصر

الأرصاد: اليوم أمطار ورياح مثيرة للأتربة في هذه المناطق

25 حريقا فى أستراليا بسبب موجة حارة.. فيديو

الجهاز الفني للأهلي: صالح جمعة ملتزم وسيحصل على فرصته

أسماك القرش تجتاح شوارع غزة.. صور

قطع المياه عن عدد من المناطق بالحوامدية لمدة 24 ساعة

وفاة مصور رويترز الشهير بعد صراع طويل مع السرطان

بيان عاجل في البرلمان بعد اعتداء مدرس على طالب بالإسكندرية

باع العيش والملح.. عامل يقتل صديقه بعد مساومة أسرته على مليون جنيه فدية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان مقابر كوم الشقافة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالليمون وسلطة موتزاريلا.. والحلو: عيش السرايا

15 سنة رعبا.. محرقة نفايات طبية تهدد حياة أهالي كفر عشما بالمنوفية

كاثرين زيتا جونز تتفوق جمالا على ابنتها كاريس.. صور

عاش هنا يوثق لجوء إستيفان روستى لوسط البلد للسكن وعلاقته بالشرير الكوميديان

فيديو

4 قتلى في حريق التهم مبنى تاريخيا بـ اسطنبول.. فيديو
تعرف على دور أكاديمية الأوقاف فى تجديد الخطاب الديني.. فيديو
زيزى عادل تغنى أغنية الرجالة لايف في صدى البلد.. فيديو
على عبد العال يدعو الدول العربية للتكاتف من أجل فلسطين.. فيديو
عبد العال: تشكيل مجموعات عمل فى جميع المحافل الدولية لحل القضية الفلسطينية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟