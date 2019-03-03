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الأرصاد: التغيرات المناخية جعلت الفصول غير مستقرة

الأحد 03/مارس/2019 - 11:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية جعلت الفصول غير مستقرة، موضحا أن الفترة القادمة بداية الدخول في فصل الربيع واعتدال درجات الحرارة.

وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك نشاطا للرياح مثيرا للرمال والأتربة وحتى نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن الجو يكون شديد البرودة منذ الساعة 5 مساءً وحتى الثامنة صباحا.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن كثرة السحب تقلل نسبة سطوع الشمس، وبالتالي نشعر ببرودة الجو، لافتا إلى أنه عقب انتهاء نشاط الرياح نشعر بالدفء وعدم برودة الجو.

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