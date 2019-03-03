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أخبار العالم

مظاهرات تضرب إسرائيل وتطالب نتنياهو بالرحيل

الأحد 03/مارس/2019 - 11:32 ص
مظاهرات في اسرائيل
مظاهرات في اسرائيل
قسم الخارجي

انطلق مئات الإسرائيلييون في مظاهرة حاشدة، أمس السبت، في القدس المحتلة لمطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية إعلان المدعي العام أفيخاي مندلبليت بنشر تهم الفساد الموجهة ضد نتنياهو، حسبما نشرت القناة الثانية الإسرائيلية.

وأفادت القناة بأن أنصار نتنياهو من الأحزاب اليمينة وأعضاء الإئتلاف تظاهروا وسط تل أبيب حاملين الأعلام الإسرائيلية المكتوب عليها "نتنياهو رئيس وزراء بلادي"، بينما طالب معارضيه بترك منصبه في أسرع وقت حاملين لافتات مكتوب عليها "حان الوقت لرحيلك" و"رؤساء الفساد".

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن مكتب المدعي العام انتقد هجوم نتنياهو عليه وتصريحاته المسيئة للمحاميين، ووصفه بأنه "عبور لكل الخطوط الحمراء"، وطالب بوضع حد للهجمات التي تعد ضربة قاضية لسيادة القانون في إسرائيل

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