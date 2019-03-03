وزير التعليم العالي: خريطة التعليم العالمية تغيرت واحتياجات سوق العمل اختلفت

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن خريطة التعليم في العالم تغيرت، مشيرًا إلى أن احتياجات سوق العمل تغيرت عن وضعها منذ عشر سنوات.





وأضاف "عبدالغفار"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي، أن السعودية والإمارات والكويت، وسلطنة عمان، وكوريا واليابان والصين، ورواندا وإيطاليا وفرنسا، وكندا، والأردن، وفلسطين، والبحرين، وغيرها من الدول.



