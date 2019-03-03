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تعليم

وزير التعليم العالي: خريطة التعليم العالمية تغيرت واحتياجات سوق العمل اختلفت

الأحد 03/مارس/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن خريطة التعليم في العالم تغيرت، مشيرًا إلى أن احتياجات سوق العمل تغيرت عن وضعها منذ عشر سنوات.

وأضاف "عبدالغفار"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي، أن السعودية والإمارات والكويت، وسلطنة عمان، وكوريا واليابان والصين، ورواندا وإيطاليا وفرنسا، وكندا، والأردن، وفلسطين، والبحرين، وغيرها من الدول.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك تمثيلاً ومشاركة كبيرة من الدول في المنتدى العالمي للتعليم العالي، مشيرا إلى أن كل الشركاء مع وزارة التعليم العالي المصرية مُمثلة.

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