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بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك امام بترو أتليتكو الأنجولي بـ الكونفدرالية الأفريقية

الأحد 03/مارس/2019 - 11:45 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مهمة أمام بترو أتلتيكو الأنجولى في السادسة من مساء اليوم الأحد، المقرر إقامتها على استاد 11 نوفمبر فى العاصمة الأنجولية "لوندا"، وذلك فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى المجموعة الرابعة التى يتذيلها الزمالك بعد مرور 3 جولات برصيد نقطتين ويتصدرها جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط ويليه نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى ولكل منهما 4 نقاط.

ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة اليوم

يدخل الفريق الأبيض مواجهة اليوم أمام بترو أتلتيكو الأنجولي تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث إنه لم يحقق الفوز فى أية مباراة فى مجموعته.

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