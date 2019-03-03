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محافظات

محافظ كفرالشيخ: حققنا 82٪ من المستهدف خلال حملة 100 مليون صحة

الأحد 03/مارس/2019 - 12:13 م
صدى البلد
محمود زيدان
أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عن أنه تم الكشف على مليون و741 ألفا و206 مواطنين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية "ضغط، سكر، سمنة"، تحت شعار" 100 مليون صحة "، بنسبة إجمالية 82% من المستهدف بالفحص الطبي بالمبادرة الرئاسية يبلغ 2 مليون و141 ألف مواطن، علي مستوي المحافظة.

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر للدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، وجميع الفرق الطبية المشاركة ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ووكلاء الوزارات بالقطاعات الخدمية ورؤساء المصالح الحكومية والجهات الرقابية والجهات الشعبية والمجتمع المدني وسائل الإعلام على جهودهم الوطنية المخلصة المبذولة خلال أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والمساعدة في تقديم الخدمات الطبية لجميع أبناء المحافظة.

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