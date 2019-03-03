رئيس هيئة الجودة: نسعى للارتقاء بالتعليم بكل مراحله

قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمر بمرحلة جديدة وجريئة تقتحم فيها المشاكل مما يجعلها جديرة باحترام وتقدير الأجيال القادمة، مؤكدا أن نشر ثقافة الجودة هدف رئيسي فى الفترة الحالية لأنه ينعكس على جودة الإنتاج والابتكار والعمل والحياة ككل.



جاء ذلك خلال الحفل الذي اقامته محافظة أسيوط لتكريم المدارس التي حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للعام الدراسي 2017 – 2018 وتكريم مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وصلاح فتحي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وبحضور قيادات المحافظة ونواب الشعب ونواب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



أكدت يوهانسن عيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن 2019 عاما للتعليم، لافتة إلى أنه من هذا التوجه والإرادة السياسية يتم الانطلاق الي عمل لا ينقطع للارتقاء بالتعليم بكل مراحله.



وقالت: إن كلمة البدء في هذا الفكر تبدأ من جودة التعليم والارتقاء بكل المعايير التي تحقق أهداف الدولة المصرية في أن تكون مخرجات التعليم ملبية لاحتياجات التخطيط وسوق العمل اعتمادا على كوادر بشرية مؤهلة تأهيلا علميا ووطنيا كبيرا.



وأضافت عيد أن محافظة أسيوط لها السبق والريادة في قصة التعليم بمصر، مشيرةً إلى أنها كانت ولا تزال قاعدة متميزة للتعليم ونهر لم يتوقف عن العطاء وتقديم نخبة من العلماء والأدباء والمفكرين والقادة لمصر.



وأوضحت يوهانسن عيد أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية نيل ثقة واعتراف العديد من المؤسسات والهيئات الدولية في أمريكا وأوروبا للاعتراف بخريجي منظومة التعليم المصري، وتواكب الهيئة ريادة مصر الأفريقية بدور بارز لها في التعاون مع مختلف هيئات الجودة بدول القارة الأفريقية.