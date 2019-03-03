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أخبار العالم

وزير الخارجية التونسي يبحث مع مسؤول أممي سبل تسوية الأزمة الليبية

الأحد 03/مارس/2019 - 11:58 ص
صدى البلد
أ ش أ
بحث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة استعدادات الاجتماع القادم لوزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر، والذي تستضيفه القاهرة يوم الثلاثاء المقبل؛ وذلك في إطار المساعي لإيجاد حل توافقي شامل للأزمة الليبية يحافظ على وحدة وسلامة البلاد.

وذكرت الخارجية التونسية - في بيان اليوم /الأحد/ - أن اللقاء تناول آخر تطورات الأزمة الليبية ، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سلمية لهذه الأزمة، في ظل مساعيه الأخيرة للتوفيق بين الأطراف الليبية، والهادفة إلى تنظيم مؤتمر وطني جامع خلال الأسابيع القادمة ؛ في إطار الإعداد لانتخابات حرة وديمقراطية قبل نهاية العام الجاري تمكن الشعب الليبي من انتخاب ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

يشار إلى أن آخر اجتماع ثلاثي للدول المجاورة لليبيا- جمع وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وتونس- عقد في الجزائر في مايو 2018، وتم خلاله التأكيد على رفض كافة أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، وأهمية مساهمة الليبيين في كافة المشاورات الإقليمية والدولية المؤدية إلى تنفيذ مسار التسوية، ووضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ، إضافة إلى مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لمواجهة التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار.

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