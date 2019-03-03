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أخبار العالم

لأول مرة منذ 5 أعوام.. فوج من غزة يتوجه لأداء العمرة

الأحد 03/مارس/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
غادرت مجموعة من سكان غزة، اليوم، الأحد، القطاع متوجهين إلى مكة المكرمة في أول رحلة عمرة بعد توقف دام أكثر من أربعة أعوام.

ووفقا لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، بدأت الحافلات في مغادرة القطاع عبر معبر رفح المصري في منتصف ليلة السبت بالتنسيق مع السلطات المصرية وشركات النقل الخاصة المعتمدة.

ووفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية، سافر 246 شخصا في المجموعة الأولى، ومن المتوقع أن يغادر 800 شخص آخر اليوم، على أن يصل المعتمرين إلى القاهرة برا ثم يسافرون إلى المملكة العربية السعودية بالطائرة من أجل أداء العمرة؛ وستستغرق الرحلة أكثر من 48 ساعة.

وسيقوم باصطحاب القافلة مجموعة مشتركة من العناصر الأمنية المصرية والفلسطينية، بما في ذلك مسئولو السلطة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطة الفلسطينية التوصل إلى اتفاق مع مصر للسماح لسكان قطاع غزة بالسفر لأداء مناسك العمرة في السعودية لأول مرة منذ اكثر من أربعة أعوام.

وصرح وزير الأوقاف في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية يوسف ادعيس، في بيان، بأن الوزارة أنهت الترتيبات المتعلقة برحلات العمرة لسكان قطاع غزة بعد توقفها لمدة أربعة أعوام.

وأوضح ادعيس أنه تم تحديد انطلاق أول رحلة في الرابع من الشهر المقبل من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، على أن يغادر المعتمرون عبر معبر رفح قبل ذلك بيوم.

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