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بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول أمام إيفرتون لاستعادة صدارة الدوري

الأحد 03/مارس/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا على جاره إيفرتون، اليوم، الأحد، الساعة السادسة والربع مساءً، في ديربي الميرسيسايد، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة اليوم.

ويدخل ليفربول مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على واتفورد بخماسية نظيفة، في الجولة الماضية بالبريميرليج.

ويسعى الريدز لخطف النقاط الثلاث من إيفرتون، لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي مرة أخرى من مانشستر سيتي، الذي خاض جولته أمس، للحفاظ على آمال جماهيره في التتويج باللقب الغائب منذ 29 عامًا.

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