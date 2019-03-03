اليوم.. قرعة الدورة العربية للمدارس لليد وتنس الطاولة

تجرى اليوم الأحد قرعة الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة، وذلك قبل ساعات من انطلاقات منافسات الدورة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 13 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة دول: السعودية والإمارات وفلسطين والأردن وعمان والجزائر ولبنان، إضافة إلى مصر البلد المنظم.



وقال تامر فكري مدير الدورة إن مراسم القرعة ستجرى صباح اليوم بحضور مندوبي المنتخبات المشاركة، وفي مساء نفس اليوم سيتم عقد الاجتماع الفني للإعلان عن الأمور الفنية لجميع المنتخبات قبل انطلاق منافسات الدورة العربية.



من جانبها قالت الدكتورة إيمان حسن رئيس اللجنة العليا إن كل الأمور تسير على ما يرام استعدادا لانطلاق منافسات الدورة العربية، وكشفت أن الافتتاح سيقام في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل في الصالة المغطاة الوسطى باستاد القاهرة، وهي الصالة التي ستقام عليها مباريات كرة اليد، بينما ستقام مباريات تنس الطاولة على الصالة المغطاة رقم 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة.



وبدأت الوفود المشاركة في الوصول إلى القاهرة اليوم السبت، وتجري اللجنة المنظمة ترتيباتها المعدة مسبقا لاستقبال الوفود وتسكين المشاركين في الفنادق المخصصة، لحين الإعلان غدا الأحد عن جدول المباريات ومواعيد التدريبات لكل منتخب.

