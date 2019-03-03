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على عبد العال يدعو الدول العربية للتكاتف من أجل فلسطين.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
مي محمد
قال على عبد العال، رئيس البرلمان، إن نضال الشعب الفلسطيني يحتم على المنطقة العربية أن تقدم لهم العون والتقدير.

وأضاف "عبد العال"، خلال كلمته في مؤتمر الـ29 للاتحاد البرلماني العربي، اليوم، الأحد، أن توقف الدعم عن الفلسطينيين ومواجهتهم لعدو لا يعرف إلا قوة السلاح، يحتم على الدول العربية التوجه لمساعدتهم وتلبية نداء القدس.

وأكد أن دولة فلسطين تظل دولة عربية والقدس عاصمة لها، لافتا إلى أن هذا هو الحل الوحيد الذي يقبل به العالم العربي، متمنيا أن تكون جميع الدول العربية يد واحدة من أجل دولة فلسطين.

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