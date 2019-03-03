البرلمان الأردني: سنواصل دورنا فى رعاية القدس.. فيديو

قال رئيس مجلس النواب الأردنى، المهندس عاطف الطراونة: "إننا نتطلع إلى تغيير الواقع من خلال تكثيف الجهود العربية الجامحة، وذلك خلال إعادة الزخم للمؤسسات العربية المشتركة.



وأضاف "الطراونة"، خلال كلمته بالمؤتمر الـ 29 للاتحاد البرلمانى العربي اليوم، الأحد: "شعوبنا أصبحت بحاجة ملحة إلى توحيد الجهود والكلمة"، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هى المركزية حتى الآن ونتطلع إلى حل شامل وعادل لرفع الظلم عن الشعب الفلسطينى.



وتابع: "ما يتعرض له الشعب الفلسطينى ظلم وكارثة، لذا يجب ضمان حق الشعب الفلسطينى"، مشيرا إلى أن الأردن سيواصل دوره فى رعاية مدينة القدس ولا نحيد عن تأدية هذا الدور.



وناشد رئيس مجلس النواب الأردنى المجتمع الدولى والمؤسسات المعنية تأييد الشعب الفلسطينى ضد دولة الاحتلال.