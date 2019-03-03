ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

البرلمان الأردني: سنواصل دورنا فى رعاية القدس.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 12:01 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال رئيس مجلس النواب الأردنى، المهندس عاطف الطراونة: "إننا نتطلع إلى تغيير الواقع من خلال تكثيف الجهود العربية الجامحة، وذلك خلال إعادة الزخم للمؤسسات العربية المشتركة.

وأضاف "الطراونة"، خلال كلمته بالمؤتمر الـ 29 للاتحاد البرلمانى العربي اليوم، الأحد: "شعوبنا أصبحت بحاجة ملحة إلى توحيد الجهود والكلمة"، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هى المركزية حتى الآن ونتطلع إلى حل شامل وعادل لرفع الظلم عن الشعب الفلسطينى.

وتابع: "ما يتعرض له الشعب الفلسطينى ظلم وكارثة، لذا يجب ضمان حق الشعب الفلسطينى"، مشيرا إلى أن الأردن سيواصل دوره فى رعاية مدينة القدس ولا نحيد عن تأدية هذا الدور.

وناشد رئيس مجلس النواب الأردنى المجتمع الدولى والمؤسسات المعنية تأييد الشعب الفلسطينى ضد دولة الاحتلال.

موضوعات متعلقة

رئيس "النواب" الأردني: إغلاق المسجد الأقصى غطرسة إسرائيلية تقوض جهود السلام

مسئول إسرائيلي يهاجم رئيس مجلس النواب الأردني.. تعرف على السبب

رئيس "النواب" الأردني يطالب بدورة طارئة للبرلمان العربي لبحث انتهاكات المسجد الأقصى

رئيس مجلس النواب الأردني يبحث مع وزير خارجية اليمن عددا من القضايا والعلاقات الثنائية

رئيس "النواب" الأردني : نتطلع لعودة ليبيا آمنة مستقرة

رئيس مجلس النواب الأردني: ظلم الشعب الفلسطيني سبب الإرهاب

ترشيحاتنا

قطع المياه عن عدد من المناطق بالحوامدية لمدة 24 ساعة

وفاة مصور رويترز الشهير بعد صراع طويل مع السرطان

الكدب ملوش رجلين.. 5 طرق تمكنك من كشف الشخص الكاذب

قبل ترشحه لولاية خامسة.. تعرف على ممتلكات الرئيس الجزائري بوتفليقة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 -3- 2019 والقنوات الناقلة

مشروب طبيعي يساعد في علاج السرطان والتخلص من الكوليسترول

نجل الفنان محمد عوض: والدي قدم أكثر من 100 مسرحية ولم يُعرض منها إلا اثنان.. فيديو

سبرتاية وفرشاة .. فنانة تبدع في رسم لوحات بالقهوة والنسكافيه.. فيديو وصور

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك امام بترو أتليتكو الأنجولي بـ الكونفدرالية الأفريقية

25 حريقا فى أستراليا بسبب موجة حارة.. فيديو

لحظة وقوع كوبري المشاة.. عندما فزع أهالي كفر الجمال مهرولين إلى الطريق الزراعي

ميدو ينتقد ملعب برج العرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالليمون وسلطة موتزاريلا.. والحلو: عيش السرايا

15 سنة رعبا.. محرقة نفايات طبية تهدد حياة أهالي كفر عشما بالمنوفية

كاثرين زيتا جونز تتفوق جمالا على ابنتها كاريس.. صور

عاش هنا يوثق لجوء إستيفان روستى لوسط البلد للسكن وعلاقته بالشرير الكوميديان

أهل العشق .. حكايات مريدي آل البيت في مولد زين العابدين.. صور

فيديو

زيزى عادل تغنى أغنية الرجالة لايف في صدى البلد.. فيديو
على عبد العال يدعو الدول العربية للتكاتف من أجل فلسطين.. فيديو
عبد العال: تشكيل مجموعات عمل فى جميع المحافل الدولية لحل القضية الفلسطينية.. فيديو
الأرصاد: التغيرات المناخية جعلت الفصول غير مستقرة
شاهد.. ياسمين على تبهر لجنة arab got talent بعزفها على القانون

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟