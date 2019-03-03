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أخبار البلد

مصر للطيران تشارك في بورصة برلين للسياحة 2019 ضمن 187 دولة

الأحد 03/مارس/2019 - 12:16 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
تشارك مصر للطيران الناقل الوطني لمصر عضو تحالف ستار، في معرض وبورصة برلين للسياحة ٢٠١٩ الذي يقام في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من ٦ وحتى ١٠ مارس الجاري، تحت رعاية وزارة الطيران المدني.

وتشارك مصر للطيران في فعاليات المعرض من خلال الجناح المصري الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، ويشهد معرض بورصة برلين الدولي هذا العام مشاركة عدد كبير من كبريات شركات الطيران والسياحة ومقدمي الخدمات وصناع القرار والخبراء في اكثر من 187 دولة حول العالم، ويقدم المعرض للزوار معلومات وتفاصيل جديدة عن المنتجات والخدمات التي يوفرها كلا من قطاعى السياحة والطيران.

ويمثل مصر للطيران هذا العام في فعاليات المعرض والجلسات النقاشية، عمرو عباس مستشار  رئيس القطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وماجد ميشيل مدير إقليم ألمانيا.

وعلى هامش المعرض، يعقد ممثلو الشركة عددًا من اللقاءات مع كبري شركات السياحة المشاركة في هذا الحدث لتعزيز سبل حركة السياحة الوافدة لزيارة مقاصد مصرالسياحية.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير ١٨ رحلة أسبوعيًا إلى ألمانيا بواقع ٧ رحلات أسبوعية الي ميونخ و7 رحلات اسبوعية الي فرانكفورت، و٤ رحلات أسبوعيا إلى برلين والتي ستزيد إلى 5 رحلات بحلول شهر يونيو المقبل، هذا بخلاف رحلات المشاركة بالرمز مع شركة لوفتهانزا الألمانية.

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