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تعليم

وزير التعليم العالي: لا توجد محافظة بدون جامعة حكومية

الأحد 03/مارس/2019 - 12:15 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا يوجد محافظة في مصر بدون جامعة حكومية تتيح التعليم مجانا، مشيرا إلى أنه سيتم العمل حاليا على التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية.

وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات عقد المنتدى العالمي للتعليم العالي، أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات لمشاركة كل وكالات الأنباء العالمية، في المنتدى.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك تنسيقا أيضا مع وزارتي السياحة والآثار، لعقد برنامج سياحي متميز للوفود الأجنبية المشاركة في المنتدى العالمي للتعليم العالي.

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