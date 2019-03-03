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رياضة

طلب جديد من الكاف بشأن تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019

الأحد 03/مارس/2019 - 12:11 م
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلواني
أوصى مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف)، اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 بمصر، بتواجد 4 غرف خلع ملابس بالاستادات المختلفة المقرر أن تقام عليها منافسات البطولة.

وجاء طلب الكاف فى ظل السعى إلى توفير سبل الراحة والشكل الجيد للمنتخبات المشاركة فى الحدث الأفريقي الكبير، ويرى الكاف أن تواجد 4 غرف خلع ملابس بالاستاد أمر ضرورى نظرا لإقامة مباراتين على الملعب الواحد فى الأدوار التمهيدية فى اليوم الواحد، وهو ما يتطلب وجود غرف ملابس تستخدم لـ 4 منتخبات مختلفة.

ويبذل مسئولو اللجنة المنظمة فى مصر مجهودات كبيرة من أجل توفير كل متطلبات الاتحاد الأفريقى من أجل خروج البطولة الأفريقية الكبيرة فى أفضل شكل ممكن.

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