حزمة توصيات من الزراعة لمحصول الرمان

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حزمة من التوصيات الفنية لزراعات الرمان خلال الشهر الحالي.



وأوصت الإدارة المزارعين بالتخلص من الحشائش ونواتج التقليم، والاهتمام بالري المعتدل على حسب عمر الأشجار والظروف الجوية وعدم التعطيش وزيادة عدد الخراطيم بجوار الأشجار الكبيرة إلى 2 خرطوم في حالة الري بالتنقيط.



أما فيما يخص التسميد، أكدت الإدارة أنه فيما يخص الري بالتنقيط يجب أن تكون الرية الأولي إضافة 1.5 كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم، أما الرية الثانية اضافة 2 كجم سماد مركب 19 + 19 + 19، والرية الثالثة اضافة 1.5 كجم سلفات بوتاسيوم، والرية الرابعة اضافة 1 لتر حامض الهيوميك مرة كل شهر.



وشددت الإدارة على ضرورة إضافة السماد الورقي رشًا عند ظهور أعراض نقص للعناصر الصغرى في الصورة المخلبية على الأشجار مرة كل شهر تبعا للتوصيات.