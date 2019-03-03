بث مباشر.. مباراة إنبي أمام وادي دجلة في صراع الهبوط بالدوري الممتاز

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، نظيره وادى دجلة اليوم بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.



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ويدخل إنبي مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن تحقيق الفوز بعد مسلسل النتائج السلبية التى حققها الفريق فى الأونة الأخيرة وتوقف رصيده عند 21 نقطة محتلا بها المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة.



وهو الأمر نفسه لوادى دجلة والذى يسعى إلى تحقيق الفوز من أجل الاستمرار فى النتائج الجيدة بعد فوزه الأخير على حساب النجوم وارتفاع رصيده عند 23 نقطة محتلا بها المركز الـ16 بجدول ترتيب الدورى الممتاز.