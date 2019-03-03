برلمانية: اختيار مصر كمنصة لإطلاق الشمول المالى يرجع لاهتمام الرئيس بالشباب

وأضافت "المصري" أن إدراج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الشمول المالى يعزز توفير فرص العمل ويضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى ليصبح لدى الدولة معلومات رسمية عنها، خاصة أنها تستوعب أكثر من 75% من اجمالى القوى العاملة فى مصر وفق أحدث الإحصائيات.





وأكدت أن الحديث عن أن مصر أصبحت أكبر اقتصاد فى المنطقة ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدم فى هذا المجال بفضل قطاعها المصرفي المتكامل، ورأس المال البشرى المتمثل فى النسبة العالية من الشباب، يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح.

وصفت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب عن بورسعيد عضو لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، تصريحات جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، عن اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأن هذا النجاح يرجع لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة واهتمامه بالمشروعات الصغيرة والشباب منذ تولية مسئولية البلاد.وقالت عضو مجلس النواب، إن اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤكد نجاح "الدولة" فى خطتها فى جعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطار التنمية الحقيقى خلال الفترة الحالية واهتمامها بدفع عجلة الاقتصاد.