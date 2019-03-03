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أخبار البلد

الأوراق المطلوبة للاشتراك في التأمين الصحي للقطاع العام والخاص والأعمال.. خدمات

الأحد 03/مارس/2019 - 01:32 م
التأمين الصحي
التأمين الصحي
عبدالصمد ماهر
حرصًا من "صدى البلد" على تقديم خدمة خبرية مميزة، نقدم لمتابعينا الأوراق المطلوبة للاشتراك في قانون التأمين الصحي لقطاعات "حكومي - عام - خاص".

المستندات المطلوبة:
استمارة أصل +2 صورة
2 صورة فوتوغرافية
نموذج استمارة حصر للمنتفعين ت. ص 101

دورة النموذج
- يملأ النموذج بمعرفة: جهة العمل وتختم.
- يتم اعتماد النموذج من التأمينات وختمها.
- يتم استخراج البطاقة الصحية من الفرع التابع له جهة العمل.

- قيمة الاشتركات
- قيمة الاشتراك قانون 79 لسنة 1975 بواقع 1% من إجمالى الأجر الثابت والمتغير من المنتفع، 3% من صاحب العمل شهريا.
- قانون 32 لسنة 1975، 0.5% من إجمالى الأجر الثابت والمتغير من المنتفع، 1.5% من صاحب العمل شهريا وتحصل رسوم رمزية لبعض الخدمات بحسب القرارات المنظم.

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