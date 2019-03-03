الأوراق المطلوبة للاشتراك في التأمين الصحي للقطاع العام والخاص والأعمال.. خدمات

حرصًا من "صدى البلد" على تقديم خدمة خبرية مميزة، نقدم لمتابعينا الأوراق المطلوبة للاشتراك في قانون التأمين الصحي لقطاعات "حكومي - عام - خاص".
المستندات المطلوبة:
استمارة أصل +2 صورة
2 صورة فوتوغرافية
نموذج استمارة حصر للمنتفعين ت. ص 101
دورة النموذج
- يملأ النموذج بمعرفة: جهة العمل وتختم.
- يتم اعتماد النموذج من التأمينات وختمها.
- يتم استخراج البطاقة الصحية من الفرع التابع له جهة العمل.
- قيمة الاشتركات
- قيمة الاشتراك قانون 79 لسنة 1975 بواقع 1% من إجمالى الأجر الثابت والمتغير من المنتفع، 3% من صاحب العمل شهريا.
- قانون 32 لسنة 1975، 0.5% من إجمالى الأجر الثابت والمتغير من المنتفع، 1.5% من صاحب العمل شهريا وتحصل رسوم رمزية لبعض الخدمات بحسب القرارات المنظم.
المستندات المطلوبة:
استمارة أصل +2 صورة
2 صورة فوتوغرافية
نموذج استمارة حصر للمنتفعين ت. ص 101
دورة النموذج
- يملأ النموذج بمعرفة: جهة العمل وتختم.
- يتم اعتماد النموذج من التأمينات وختمها.
- يتم استخراج البطاقة الصحية من الفرع التابع له جهة العمل.
- قيمة الاشتركات
- قيمة الاشتراك قانون 79 لسنة 1975 بواقع 1% من إجمالى الأجر الثابت والمتغير من المنتفع، 3% من صاحب العمل شهريا.
- قانون 32 لسنة 1975، 0.5% من إجمالى الأجر الثابت والمتغير من المنتفع، 1.5% من صاحب العمل شهريا وتحصل رسوم رمزية لبعض الخدمات بحسب القرارات المنظم.