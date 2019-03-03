طلب إحاطة بالبرلمان للتوسع في مشروعات الأمن الغذائي في قنا

تقدم اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للبرلمان بشأن التوسع في مشروعات الأمن الغذائي في محافظة قنا.



قال "الدويك" في طلبه: "تعاني محافظة قنا، من نقص مصانع الألبان، ولا يوجد بها إلا مشروع واحد فقط ضمن مشروعات الأمن الغذائي، بمنطقة المعنا، ويتم توزيع منتجاته عبر سيارات ومنافذ الأمن الغذائي بمدينة قنا فقط بأسعار معقولة، وبما أن المجتمع القنائي مجتمع زراعي في المقام الأول إلى أن منتجاتهم من المواشي التي يربونها لا تكفي احتياجاتهم مع التزايد السكاني".



أضاف "الدويك"، أن ارتفاع أسعار منتجات الألبان المصنعة التي تنتجها المصانع الكبرى في الوجه البحري والتي زادت إلى الضعف جعل المواطنين يقبلون على سيارات ومنافذ الأمن الغذائي لشراء كافة أنواع منتجات الألبان.



أوضح عضو مجلس النواب، أن مراكز المحافظة تفتقر لمشروعات الأمن الغذائي ومنها مشروعات الألبان، فجميع المزارعين بالمحافظة الذين يملكون مواشي جميع منتجاتهم المنزلية لتغطية احتياجاتهم فمن منهم من يملك "جاموسة أو بقرة" وليس لديه فكرة على إنتاج الجبن إلا القليل من "ربات البيوت" الذين يبيعون بعد ما زاد عن حاجتهم في الأسواق الشعبية.



وطالب عضو مجلس النواب، بتوسيع مشروعات الألبان وإسنادها في مدارس التعليم الزراعية والتي يبلغ عددها 10 مدارس تقريبًا وبها طاقات بشرية وإمكانات كبيرة تؤهلها المحافظة على هذه المشروعات وإعطائها صفة الاستمرارية، وبما أن هذه المدارس تغطي جميع مراكز المحافظة يمكنها أيضًا تغطية احتياجات المجتمع المحيط بها من منتجات الألبان.