فيديوجراف.. قصة 44 شخصًا يتحدثون لغة لا يفهمها غيرهم في العالم

بحركة الأصابع والأيدي وهز الأكتاف؛ يعبر 44 شخصًا فقط في إحدى القرى الإندونيسية، عن احتياجاتهم، ومشاعرهم المحزنة والمضحكة، لا يعرف أحد عما يتحدثون عنه إلا هم وذووهم، الذين تعلموا تلك اللغة التي تعرف باسم "كات كولوك" من أجل التواصل فيما بينهم.



وتعتبر "كاتا كولوك" هي اللغة الرئيسية التي يتحدث بها الـ 44 شخصًا فقط في العالم، داخل قرية "بنجكالا" التي يعاني عدد كبير من سكانها بالصمم الوراثي فلا يخلو بيت أو عائلة من أصم واحد على الأقل، بحسب ما نشر موقع "بي بي سي" البريطاني.



ويعتقد أهل القرية على مدى عقود طويلة أن السر وراء تلك الوراثة؛ لعنة نزلت على قريتهم، ولكن كان للعلم رآي آخر فقد اكتشف العلماء أن هناك جينا نادرا يصيب كل 50 طفلا من سكان القرية بالصمم.