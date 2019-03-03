المصائب لا تأتي فرادى.. 3 خسائر لـ جوني ديب بسبب انفصاله عن آمبر هيرد

النهاية الهادئة والتفاهم لم يكونا الحيلة التي استخدمها النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد لإنهاء زواجهما، بل وصلت بينهما الخلاف إلى ساحات المحاكم بعد زيجة لم يكتب لها القدر الاستمرار سوى لـ 15 شهرا فقط.



ويبدو أن تلك الزيجة تسببت في تكبيد "جوني" خسائر مادية ومعنوية، فدفع جوني ديب تعويضا ماديًا ضخما عند الانفصال بسبب اهتمامها بأنه تعدى عليها بالضرب لأكثر من مرة وسبب لها جروحا بالغة.



والخسارة الثانية، تراجع شعبية جوني ديب بشكل كبير في جميع أنحاء العالم وعدم تلقيه عروضا سينمائية بسبب أزمته مع "آمبر" التي جعلته يبدو مجرم وهي الضحية.



الخسارة الثالثة، والتي كانت كـ الصاعقة على وجه "جوني ديب" هو استبعاده من سلسلة أفلام Pirates of Caribbean حيث أكد النجم العالمي أن آمبر هيرد هي من تسللت لشركة الإنتاج واقنعتهم باستبعاده من الفيلم رغم أنه حقق من خلال نجاحا كبيرا.



ومؤخرا قرر جوني ديب الانتقام بمطالبته بدفع تعويض 50 مليون دولار أمريكي بتهمة التشهير به.