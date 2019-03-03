فيديوجراف.. لا تأكل بيدك في تشيلي.. أغرب عادات الطعام حول العالم

يصادف بعض المواطنين حول العالم الكثير من عادات الطعام التى يمكن وصفها بـ الغريبة كونها ليست دراجة في أماكن كثيرة، فلكل مكان ثقافته وعاداته المختلفة في تناول الطعام على سبيل المثال، ومن يخرج عنها يحسبه الناس غير ملتزم أو يبقى غريب عنهم.



وبالحديث عن أغرب هذه العادات المنتشرة في بعض المجتمعات حول العالم، فيمكنكم الاطلاع عليها داخل الفيديو بالأسفل، والتى أبرزها أنه ممنوع الأكل باليد في تشيلي تمامًا، ولابد من استخدام أدوات المائدة، ومن يخالف ذلك يعتبرونه شخص لا يدري شيئا عن الإتيكيت.