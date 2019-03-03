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اقتصاد

مستثمر إماراتي: قرارات السيسي الجريئة أعادت مصر للمنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية

الأحد 03/مارس/2019 - 01:31 م
صدى البلد
أ ش أ
قال المستثمر الإماراتي نصار النويس رئيس مجموعة روتانا في الإمارات إن القرارات الجريئة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي على صعيد الإصلاح الاقتصادي أعادت مصر للمنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية وساهمت في رفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وخفضت البطالة.

وأضاف النويس- في كلمته خلال ملتقى الاستثمار الرابع الذي ينظمه اتحاد الغرف المصرية اليوم/ الأحد/ بمشاركة 60 دولة- أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز آلياته وكذلك العودة بمصر مرة أخرى للمنافسة على جذب الاستثمارات العالمية.

وأكد أن العلاقات المصرية الإماراتية عميقة ووثيقة، والتي أرست دعائمها القيادة السياسية بالبلدين، مؤكدا أن مصر شريك استراتيجي للإمارات، كما تعد الإمارات من أهم 10 شركات تجاريين لمصر على مستوى العالم، وتأتي في طليعة الدول المستثمرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في نهاية 2017 بمصر نحو 5ر6 مليار دولار، والتي غطت مجالات واسعة في جميع القطاعات.

وأضاف أن عدد الإماراتيين الذين زاروا مصر خلال 2017 بلغ نحو 65 ألف زائر يمثلون نحو 21% من إجمالي السائحين العرب، كما بلغ عدد المصريين الذين زاروا الإمارات نحو 55 ألف زائر.

وأشار إلى أن مصر استطاعت بفضل السياسة الحكيمة أن تتجاوز الآثار السلبية للأحداث في 2013، خاصة في القطاع السياحي حيث ارتفع عدد السائحين من 5ر9 مليون سائح في 2013 إلى 5ر11 مليون سائح في 2017، وزاد عدد الليالي السياحية ليبلغ 5ر121 ألف ليلة في مختلف فنادق مصر، منوها بأن عام 2018 مثل نقطة تحول مهمة للقطاع السياحي، حيث أظهرت المؤشرات الأولية أن إجمالي الإيرادات السياحية بلغت 9 مليارات دولار بنهاية 2018.

وأكد النويس ثقة المستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد المصري وسيره على خطوات ثابتة وناجحة، لافتا إلى أنه سيتم توقيع عقد إدارة فندقية جديدة للمجموعة بالقاهرة تضم 200 غرفة، وذلك في إطار الثقة الكبيرة التي توليها المجموعة للاقتصاد المصري.

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