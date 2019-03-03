الإنتاج الحربى تورد 17 جهازا للرفع المساحي وحصر التعديات للبحيرة.. صور

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن إبرام تعاقد بين المحافظة والهيئة القومية للإنتاج الحربى لتوريد 17 جهاز Hand Held GPS للرفع المساحي بواقع جهاز لكل وحدة محلية بالإضافة لـ 2 جهاز لوحدة المتغيرات الرئيسية بالديوان تكلفة الجهاز الواحد 45 ألف جنيه حيث تم تسليم الأجهزة للوحدات المحلية من مخازن الديوان العام صباح اليوم.



ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لحصر التعديات والمخالفات على أملاك الدولة ولرقع الزراعية ولتسهيل الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المتعدين لسرعة ردعهم فى إطار تنفيذ القانون وتأكيدا على هيبة الدولة.



وأكد المحافظ أن الجهاز سوف يستخدم فى الرفع المساحي ورفع التعديات على أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية من خلال الإحداثيات المستلمة من هيئة المساحة العسكرية للوصول للموقع، مشيرا إلى أنه يمكن أن يُركب به شريحة تليفون لنقل معلومات المهندس الميداني مباشرة إلى فريق العمل بالوحدة الرئيسية، لافتا إلى أن استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية أصبحت جزءًا حيويًا من أنشطة المساحة ورسم الخرائط لمساهمتها فى زيادة الإنتاجية والحصول على بيانات أكثر دقة وموثوقية مما يتيح الاستخدام الحكيم للموارد وتيسير اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.



ووجه المحافظ بحجز قاعة بمجمع دمنهور الثقافي مجانًا لعمل دورة تدريبية لتدريب جميع مسؤلى المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية على أجهزة الرفع المساحي الخاصة بوحدة المتغيرات المكانية وذلك بحضور مندوب من جانب الهيئة القومية للإنتاج الحربى ومهندسي وفنى الوحدة الرئيسية بديوان عام المحافظة اعتبارًا من اليوم وحتى الثلاثاء 5/3.



فيما قام المهندس عبد الرحمن الشهاوى – السكرتير العام للمحافظة بالإشراف على عملية توزيع الأجهزة على مندوبي الوحدات المحلية من مخازن الديوان العام ووجههم بالحفاظ عليها والإلتزام بأعمال الصيانة الدورية لها.