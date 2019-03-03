ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

زوج بيرين سات يرد على شائعة انفصالهما

الأحد 03/مارس/2019 - 01:53 م
بيرين سات
بيرين سات
نورا نبيل
انتشرت أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية تزعم أن النجمة التركية بيرين سات، الشهيرة في الدول العربية باسم "سمر"، انفصلت عن زوجها كينان دوغلو بعد غيابه عن حضور عيد ميلادها الذي أقيم مؤخرًا، وزعمت بعض المواقع الإخبارية التركية أن عدم إنجاب بيرين سات سبب حدوث خلافات بينهما.

ولكن كينان دوغلو قرر الرد بشكل عملي على هذه الشائعات من خلال عمل إعجاب لجميع الصور التي نشرتها بيرين سات مؤخرًا من خلال حسابها الخاص على "إنستجرام".

يذكر أنه رغم مرور سنوات على زواج بيرين سلت من كينان دوغلو إلا أنها لم تحقق حلم الأمومة حتى الآن، وتؤكد الكثير من التقارير الصحفية التركية أن بيرين تعالج من مشكلة صحية تعوق حلم الحمل والإنجاب بأمريكا، إلا أنها لم تصرح عنها بالصحافة والإعلام.

ومن أشهر الأعمال الدرامية التي قدمتها بيرين سات، العشق الممنوع وفاطمة والسلطانة كوسيم، كما أنها خاضت تجربة الظهور في الإعلانات العديد من المرات.

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 3 -3- 2019

بورصة الدواجن.. الفراخ البيضاء تسجل 29 جنيها

بيان عاجل في البرلمان بعد اعتداء مدرس على طالب بالإسكندرية

الرئيس السيسي يتسلم ميدالية ووثيقة الأخوة الإنسانية من البابا فرنسيس

مستشار رئيس الوزراء يكشف حقيقة فيديو عبور طلاب فوق ترعة بالبحيرة

حكم تعليق صور المتوفي تلمسا للدعاء له بالرحمة

سلم واستلم.. ميزة خيالية يقدمها واتساب لمستخدميه

شاهد.. مذيع عن فيديو تسريب الوقود من قطار: نقفل السكة الحديد أحسن لحد ما نطورها

4 قتلى في حريق التهم مبنى تاريخيا بـ اسطنبول.. فيديو

أبو ريدة يكشف موقف الجبلاية من إلغاء بطولتي الدوري والكأس

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول أمام إيفرتون لاستعادة صدارة الدوري

موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الكونفيدرالية والقناة الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة طيران شارتر قادمة من أوزبكستان.. صور

فريق أطفال بلا مأوي ينقذ مسنًا بالقاهرة وينقله لدار رعاية.. صور

وزير الآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان مقابر كوم الشقافة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالليمون وسلطة موتزاريلا.. والحلو: عيش السرايا

15 سنة رعبا.. محرقة نفايات طبية تهدد حياة أهالي كفر عشما بالمنوفية

فيديو

زيزي عادل في ندوة صدى البلد: أنا مش ضد الرجالة.. ومحمد رمضان مش قريبي.. ولهذه الأسباب غنيت مافيا.. وأحضر أغنيتين جديدتين قريبا.. فيديو وصور
التربية والتعليم تعلن عن آخر موعد للتقدم للعمل بمدارس المتفوقين.. فيديو
تعرف على دور الإخوان في حادث قطار محطة مصر.. فيديو
اتحاد الغرف التجارية: مشاركة 1000 من قيادات المال والأعمال بملتقى مصر للاستثمار.. فيديو
توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الإنجولي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟