زوج بيرين سات يرد على شائعة انفصالهما

انتشرت أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية تزعم أن النجمة التركية بيرين سات، الشهيرة في الدول العربية باسم "سمر"، انفصلت عن زوجها كينان دوغلو بعد غيابه عن حضور عيد ميلادها الذي أقيم مؤخرًا، وزعمت بعض المواقع الإخبارية التركية أن عدم إنجاب بيرين سات سبب حدوث خلافات بينهما.



ولكن كينان دوغلو قرر الرد بشكل عملي على هذه الشائعات من خلال عمل إعجاب لجميع الصور التي نشرتها بيرين سات مؤخرًا من خلال حسابها الخاص على "إنستجرام".



يذكر أنه رغم مرور سنوات على زواج بيرين سلت من كينان دوغلو إلا أنها لم تحقق حلم الأمومة حتى الآن، وتؤكد الكثير من التقارير الصحفية التركية أن بيرين تعالج من مشكلة صحية تعوق حلم الحمل والإنجاب بأمريكا، إلا أنها لم تصرح عنها بالصحافة والإعلام.



ومن أشهر الأعمال الدرامية التي قدمتها بيرين سات، العشق الممنوع وفاطمة والسلطانة كوسيم، كما أنها خاضت تجربة الظهور في الإعلانات العديد من المرات.