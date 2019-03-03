ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ بورسعيد يصدر قرارات عاجلة بشأن إجراء أعمال صيانة المرافق

الأحد 03/مارس/2019 - 01:29 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مسئولي مديرية الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للتنسيق عند إجراء أي إصلاحات أو أعمال إحلال وتجديد أو معالجة الهبوطات الأرضية وقبل بدء الحفر كإجراءات احترازية منعًا لإهدار الوقت والمال والجهد.

وشدد الغضبان على أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات المسئولة عن المرافق؛ منعًا لتكرار عمليات حفر وتكسير الشوارع وإعادة الشيء لأصله وأن تتم كل عملية بأدق مقايسات وأعلي جودة وبشكل كامل.

وأضاف أنه سيكون علي رأس التنفيذيين بالشارع ويتابع العمل ميدانيًا كعادته حرصًا منه سرعة الإنجاز في الأعمال المطلوبة والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، ويأتي ذلك في ظل الوقت الحالي الذي تشهد المحافظة فيه أعمال حفر غير مسبوقة في مختلف القطاعات ؛ استعدادًا لتحويل المحافظة إلي النظام الرقمي كأولي محافظات مصر التي سيتم تطبيق التجربة بها.

كما يجري أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب فى جميع أنحاء المدينة وشبكة التليفونات الجديدة وشبكة الغاز الطبيعى لعدد 1000 أسرة فى المناطق المحرومة، بالإضافة إلي أعمال الحفر التي تجري لميكنة جميع الوحدات الصحية والمستشفيات استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة الذى سينطلق من بورسعيد أيضًا فى شهر يونيو المقبل.

وتستعد بورسعيد لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية، والبدء في أعمال تطوير شارع محمد علي أحد أهم وأكبر الشوارع والمحاور الرئيسية بالمحافظة.

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة : إحلال وتطوير المرافق وإنشاء شبكة طرق بشق الثعبان الصناعية

محافظ الفيوم: استكمال أعمال المرافق قبل خطة الرصف.. صور

اعتماد 3 ملايين جنيه لرصف شارع الرجبي بالمحلة

محافظ الأقصر يناقش الاستعدادت للموسم السياحى القادم.. صور

محافظ بورسعيد يبحث مع رئيس مياه القناة الاستعدادات لفصل الشتاء

محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال الرصف بعدة مناطق ومشروعات

ترشيحاتنا

مشروب طبيعي يساعد في علاج السرطان والتخلص من الكوليسترول

بيان عاجل في البرلمان بعد اعتداء مدرس على طالب بالإسكندرية

أبو ريدة يكشف موقف الجبلاية من إلغاء بطولتي الدوري والكأس

طائرة الأحلام تنضم لأسطول مصر للطيران نهاية الشهر الحالي

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول أمام إيفرتون لاستعادة صدارة الدوري

سبرتاية وفرشاة .. فنانة تبدع في رسم لوحات بالقهوة والنسكافيه.. فيديو وصور

الإعدام لمتهم والمؤبد لـ 4 آخرين في خلية أكتوبر الإرهابية

كيف تصرف عامل مزلقان كفر الجمال لحظة وقوع كوبري مشاة طوخ .. صور

الدولار بـ 3 جنيهات.. كيف دعمت نظريات الاقتصاد رؤية عكاشة

باع العيش والملح.. عامل يقتل صديقه بعد مساومة أسرته على مليون جنيه فدية

سلم واستلم.. ميزة خيالية يقدمها واتساب لمستخدميه

واشنطن تحقق في استخدام باكستان مقاتلات أمريكية لإسقاط طائرة هندية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق أطفال بلا مأوي ينقذ مسنًا بالقاهرة وينقله لدار رعاية.. صور

وزير الآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان مقابر كوم الشقافة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالليمون وسلطة موتزاريلا.. والحلو: عيش السرايا

15 سنة رعبا.. محرقة نفايات طبية تهدد حياة أهالي كفر عشما بالمنوفية

كاثرين زيتا جونز تتفوق جمالا على ابنتها كاريس.. صور

فيديو

تعرف على دور الإخوان في حادث قطار محطة مصر.. فيديو
اتحاد الغرف التجارية: مشاركة 1000 من قيادات المال والأعمال بملتقى مصر للاستثمار.. فيديو
توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الإنجولي.. فيديو
وزير قطاع الأعمال العام: ملتقى مصر للاستثمار فرصة للتكامل بين مؤسسات القطاع العام.. فيديو
رامي رضوان عن تغطية خزان وقود قطار بعلبة كشري: الموضوع يستدعي التحقيق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟