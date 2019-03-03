محافظ بورسعيد يصدر قرارات عاجلة بشأن إجراء أعمال صيانة المرافق

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مسئولي مديرية الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للتنسيق عند إجراء أي إصلاحات أو أعمال إحلال وتجديد أو معالجة الهبوطات الأرضية وقبل بدء الحفر كإجراءات احترازية منعًا لإهدار الوقت والمال والجهد.



وشدد الغضبان على أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات المسئولة عن المرافق؛ منعًا لتكرار عمليات حفر وتكسير الشوارع وإعادة الشيء لأصله وأن تتم كل عملية بأدق مقايسات وأعلي جودة وبشكل كامل.



وأضاف أنه سيكون علي رأس التنفيذيين بالشارع ويتابع العمل ميدانيًا كعادته حرصًا منه سرعة الإنجاز في الأعمال المطلوبة والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، ويأتي ذلك في ظل الوقت الحالي الذي تشهد المحافظة فيه أعمال حفر غير مسبوقة في مختلف القطاعات ؛ استعدادًا لتحويل المحافظة إلي النظام الرقمي كأولي محافظات مصر التي سيتم تطبيق التجربة بها.



كما يجري أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب فى جميع أنحاء المدينة وشبكة التليفونات الجديدة وشبكة الغاز الطبيعى لعدد 1000 أسرة فى المناطق المحرومة، بالإضافة إلي أعمال الحفر التي تجري لميكنة جميع الوحدات الصحية والمستشفيات استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة الذى سينطلق من بورسعيد أيضًا فى شهر يونيو المقبل.



وتستعد بورسعيد لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية، والبدء في أعمال تطوير شارع محمد علي أحد أهم وأكبر الشوارع والمحاور الرئيسية بالمحافظة.