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المصريين الأحرار: مصر تواصل النجاحات والإنجازات رغم محاولات الشياطين

الأحد 03/مارس/2019 - 01:43 م
صدى البلد
أمينة الدسوقى
افتتح حزب «المصريين الأحرار» مقرًا جديدًا لأمانة مركز يوسف بحضور أحمد ربيع أمين الحزب بالمحافظة وقيادات هيئة مكتب وأمناء المراكز وعددًا من الأهالي ورجال الدين.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين في الأحداث الأخيرة.

من جانبه هنأ أحمد ربيع – أمين المحافظة قيادات الحزب بمركز يوسف الصديق والأهالي بإفتتاح المقر؛ مؤكدًا أن توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بفتح أبواب مقرات الحزب لخدمة المواطنين والتدخل لحل مشكلاتهم.

وقال أمين الحزب بالفيوم، إن الحزب يساند بقوة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية وعلي رأسها الرئيس الذى استطاع أن يضع مصر صدرة المحافل الدولية؛ ووجب علي عموم الشعب بالاصطفاف خلف قيادته.

وأضاف ربيع، أن مصر تواصل النجاحات والإنجازات رغم محاولات الشياطيين من أصحاب الأجندات والبلدان الداعمة لقوي الشر ومخططاتهم للنيل من استقرار بلادنا.

وأشار إلي أن تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادات أوروبا خلال مؤتمر القمة الأخير بشرم الشيخ يعكس قدر مصر بين الأمم.

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