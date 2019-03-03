للرجال فقط.. احذر الصراخ أمام زوجتك الحامل لهذا السبب!

دائما ينصح الأطباء بإبعاد المرأة الحامل عن أي ضجيج الذي قد يضر بصحتها وصحة الجنين ولكن ما لا يتوقعه أحد أن شجار الرجل مع زوجته يؤثر على كفاءة حاسة السمع لدى الجنين.



وكشف موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن دراسة أجريت حديثا توصلت إلى أن الإساءة اللفظية أثناء الحمل تسبب زيادة تعرض الجنين للإصابة بمشكلات السمع بنسبة 50٪، وتعتمد هذه الدراسة على إحدى النظريات التى تبين أن الصوت العالي الصادر من شخص غير الأم يسبب عدم الراحة للجنين ويعوق تطوير جهاز السمع لديه.



وأكد الباحثون من كلية كوتشي الطبية في اليابان أنه يجب تجنب الإساءة اللفظية أثناء الحمل للحفاظ على الأداء السمعي لحديثي الولادة.

