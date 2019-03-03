القبض على شقيقتين بالأقصر بتهمة الاستيلاء على 78 مليون جنيه

أصدرت نيابة مركز إسنا جنوب الأقصر قرارها، بحبس شقيقتين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية "مستريحة الأرانب" بتهمة النصب على المواطنين فى 78 مليون جنيه.



وكان قد تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة إسنا يفيد بتقدم عدد من المواطنين بالإبلاغ عن شقيقتين قامتا بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية.



وتبين من التحريات بأن الشقيقتين همام " ف.ع.ح" 41 سنة مقيمة إسنا وصاحبة جمعية خيرية وشقيقتها "ن" 35 سنة قاموا بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تلقي الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها في مجال الإنتاج الحيواني " تربية ارانب "، مقابل أرباح شهرية متفق عليها.



وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة وتم القبض على المتهمتين وعرضهما على النيابة التى أمرت بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق بعد توجيه الاتهام لهم بالاستيلاء على أموال المواطنين واستخدام طرق النصب والاحتيال.