مدرب برشلونة يحتفل بالفوز على ريال مدريد على طريقته الخاصة

احتفل الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، بفوز فريقه في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، أمس السبت، على طريقته الخاصة.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فالفيردي قرر منح لاعبي البارسا يومين راحة من التدريبات للاحتفال بالفوز في مباراتي الكلاسيكو.



ومن المقرر أن يعود لاعبو برشلونة إلى التدريبات، الثلاثاء المقبل، من أجل الاستعداد لمواجهة جيرونا في السوبر الكتالوني، ثم اللعب مع رايو فاليكانو في الليجا.



وأشارت الصحيفة إلى أن المباريات المقبلة قد تشهد حصول بعض اللاعبين على فرص للمشاركة مثل موسى واجو، ريكارد بويج، ميراندا، وكلير توديبو.



وأوضحت أن كليمنت لينجليت حصل على البطاقة الصفراء الخامسة في الكلاسيكو، ولذلك سيغيب عن المباراة المقبلة أمام رايو فاليكانو، بينما سيحصل صامويل أومتيتي على فرصة للمشاركة.



وفاز برشلونة على ريال مدريد، يوم الأربعاء الماضي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي الكأس، قبل أن يفوز على الميرنجي أمس السبت بنتيجة بهدف وحيد في الجولة الـ26 من الليجا.