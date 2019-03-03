ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب برشلونة يحتفل بالفوز على ريال مدريد على طريقته الخاصة

الأحد 03/مارس/2019 - 01:22 م
إرنيستو فالفيردي
إرنيستو فالفيردي
حسن العمدة
احتفل الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، بفوز فريقه في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، أمس السبت، على طريقته الخاصة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فالفيردي قرر منح لاعبي البارسا يومين راحة من التدريبات للاحتفال بالفوز في مباراتي الكلاسيكو.

ومن المقرر أن يعود لاعبو برشلونة إلى التدريبات، الثلاثاء المقبل، من أجل الاستعداد لمواجهة جيرونا في السوبر الكتالوني، ثم اللعب مع رايو فاليكانو في الليجا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباريات المقبلة قد تشهد حصول بعض اللاعبين على فرص للمشاركة مثل موسى واجو، ريكارد بويج، ميراندا، وكلير توديبو.

وأوضحت أن كليمنت لينجليت حصل على البطاقة الصفراء الخامسة في الكلاسيكو، ولذلك سيغيب عن المباراة المقبلة أمام رايو فاليكانو، بينما سيحصل صامويل أومتيتي على فرصة للمشاركة.

وفاز برشلونة على ريال مدريد، يوم الأربعاء الماضي بثلاثة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي الكأس، قبل أن يفوز على الميرنجي أمس السبت بنتيجة بهدف وحيد في الجولة الـ26 من الليجا.

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 3 -3- 2019

معركة بالأسلحة النارية بين جزار ومهندس في سوهاج

الجهاز الفني للأهلي: صالح جمعة ملتزم وسيحصل على فرصته

مصادرة كمية من مخدر الفينتانيل في نيويورك تكفي لقتل مليوني شخص

رامي رضوان عن تغطية خزان وقود قطار بعلبة كشري: الموضوع يستدعي التحقيق

واشنطن تحقق في استخدام باكستان مقاتلات أمريكية لإسقاط طائرة هندية

ميدو ينتقد ملعب برج العرب

حكم تعليق صور المتوفي تلمسا للدعاء له بالرحمة

مشروب طبيعي يساعد في علاج السرطان والتخلص من الكوليسترول

بيان عاجل في البرلمان بعد اعتداء مدرس على طالب بالإسكندرية

كاثرين زيتا جونز تتفوق جمالا على ابنتها كاريس.. صور

شاهد.. مذيع عن فيديو تسريب الوقود من قطار: نقفل السكة الحديد أحسن لحد ما نطورها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق أطفال بلا مأوي ينقذ مسنًا بالقاهرة وينقله لدار رعاية.. صور

وزير الآثار والقائم بأعمال السفير الأمريكي يفتتحان مقابر كوم الشقافة.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالليمون وسلطة موتزاريلا.. والحلو: عيش السرايا

15 سنة رعبا.. محرقة نفايات طبية تهدد حياة أهالي كفر عشما بالمنوفية

كاثرين زيتا جونز تتفوق جمالا على ابنتها كاريس.. صور

فيديو

تعرف على دور الإخوان في حادث قطار محطة مصر.. فيديو
اتحاد الغرف التجارية: مشاركة 1000 من قيادات المال والأعمال بملتقى مصر للاستثمار.. فيديو
توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الإنجولي.. فيديو
وزير قطاع الأعمال العام: ملتقى مصر للاستثمار فرصة للتكامل بين مؤسسات القطاع العام.. فيديو
رامي رضوان عن تغطية خزان وقود قطار بعلبة كشري: الموضوع يستدعي التحقيق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟