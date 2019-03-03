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محافظات

الكشف على 170 ألف مواطن في أول يومين لحملة 100 مليون صحة بالجيزة.. صور

الأحد 03/مارس/2019 - 01:23 م
صدى البلد
محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة" من داخل الوحدة الصحية بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية للوقوف على نسب إقبال المواطنين وتوعيتهم بأهمية إجراء المسح الطبى.

أعلن راشد أن إجمالى المترددين من أبناء المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية تخطى الـ 170 ألف مواطن فى ثانى أيام المبادرة وذلك من خلال 1730 فرقة منتشرة بأنحاء المحافظة للكشف على المواطنين وإحالة الحالات التى بحاجة إلى العلاج لمراكز الإحالة التابعين لها.

وأكد المحافظ أن كافة المواقع مجهزه لاستقبال المواطنين لإجراء الفحوصات الخاصة بحملة 100" مليون صحة" تعمل بكامل طاقتها تحت إشراف مديرية الشئون الصحية ومتابعة مباشرة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية أو الرواد.
الكشف على 170 ألف مواطن في أول يومين لحملة 100 مليون صحة بالجيزة.. صور
الكشف على 170 ألف مواطن في أول يومين لحملة 100 مليون صحة بالجيزة.. صور

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