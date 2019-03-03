زيزي عادل في ندوة صدى البلد: أنا مش ضد الرجالة.. ومحمد رمضان مش قريبي.. ولهذه الأسباب غنيت مافيا.. وأحضر أغنيتين جديدتين قريبا.. فيديو وصور

زيزي عادل:

استعنت بأربعة موديل من الرجال فى أغنية الرجالة

أنا مش ضد الرجالة

محمد رمضان مش قريبي

تعرضت لهجوم كبير بعد قص شعري

حلت المطربة زيزى عادل ضيفة على موقع "صدى البلد" الإخباري مساء أمس، الاثنين، في ندوة تحدثت خلالها عن أغنيتها الجديدة "الرجالة" من كلمات نادر صلاح وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع أكرم عادل.وكشفت "زيزي" عن جديدها في الأغاني والحفلات خلال الفترة المقبلة، وشدت بعدد من الأغاني الخاصة بها، كما قامت بتقليد مجموعة من الفنانين لتكشف عن موهبة جديدة لديها.في البداية، كشفت الفنانة زيزى عادل عن جديدها الفني قائلة إنها بدأت التحضير لأغنتين جديدتين، الأولى من ألحان مودى سعيد وتوزيع زووم، أما الثانية فهى من كلماتها وألحانها وتوزيع وسام عبد المنعم.وقالت "زيزي" إنها ستقوم بتصوير واحدة من هاتين الأغنيتين بطريقة الفيديو كليب فى الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها قررت أن تقدم ألبوما كاملا ولكن دون عجالة.وأضافت أنها ستقدم من خلاله أغانى جديدة ولن تعتمد على الأغاني المنفردة التى قدمتها من قبل، مشيرة إلى أنها ستتعاون في الألبوم مع أحمد برازيلى وميدو إمام وغيرهما من الموزعين والملحنين.وكشفت الفنانة زيزى عادل عن تفاصيل تصوير الفوتو شوت لأغنيتها الجديدة "الرجالة" التى طرحتها فى عيد الحب، وقالت إنها فضلت أن تقدم شكلا جديدا واستعانت بأربعة رجال موديل، مما أثار دهشة الجميع، خاصة أن الجميع اعتاد أن يكون للرجل أربع نساء، ولكنها عكست الأمر بطريقة كوميدية وتدل على طبيعة الأغنية.كما تطرقت للفستان الأبيض الذي ارتدته فى الفوتو شوت، وقالت إنه من تصميم شريف نصر ومكياج إيلى.وكشفت الفنانة زيزى عادل عن تفاصيل أغنيتها الجديدة "الرجالة" التى طرحتها فى عيد الحب، وقالت إنها قررت فى آخر لحظة طرح الأغنية فى عيد الحب، بعد أن فاجأها الملحن أحمد برازيلى بهذه الأغنية المختلفة.وأكدت أن موضوع الأغنية مختلف وأنها لم تهاجم الرجال بل استعرضت أحوالهم وصفاتهم، ومنهم الرومانسى والأنانى والحمش وغيرها من الصفات.وأشارت زيزى إلى أنها قدمت أكثر من أغنية للرجال مثل "بحب الحمش" و"أنا أنثى" وغيرهما من الأغانى الرومانسية التي تمتدح الرجل.من جانب آخر، كشفت الفنانة زيزى عادل عن حقيقة صلة القرابة بينها وبين الفنان محمد رمضان، وقالت إنها فوجئت بانتشار هذا الكلام، خاصة بعد عرض أغنية "الرجالة".وقالت: "محمد رمضان يشبه والدي جدا، وأنا أيضا ملامحى تشبه ملامح محمد رمضان فى شكل الوجه وسمار اللون، لذلك انتشرت شائعات أننى شقيقته وهذا غير صحيح".وأكدت أنها تحب محمد رمضان وتحترمه، وأنها باركت له على أغنية "مافيا" التى حققت نجاحا كبيرا، موضحة أنها أحبت الأغنية وغنتها للجمهور بطريقة مختلفة.وأشارت إلى أنها لم تول الانتقادات التى وجهت لها بعد غنائها "مافيا" أي اهتمام، مؤكدة أنها أغنية جميلة وخفيفة.وقالت الفنانة إنها تعرضت لهجوم كبير فور قص شعرها بالكامل في عام 2014، على الرغم من أن هناك عددا كبيرا من الفنانات والمطربات قصصن شعورهن مثلها، أبرزهن شيرين عبد الوهاب وأصالة ومنة شلبى وروبى.وأضافت أنها قصت شعرها بهذه الطريقة فى عام 2014 واليوم فى 2019 أصبح موضة، لافتة إلى أنها تسعى دائما للظهور بشكل مختلف، مشيرة إلى أنها تفضل أن تضع المكياج لنفسها.يذكر أن زيزى عادل طرحت مؤخرا أغنية "الرجالة"، في عيد الحب، وتعد هذه الأغنية من الأغاني المختلفة التي قدمتها، خاصة أنها دائمًا تبحث عن كل ما هو مختلف وجديد، لافتة إلى أن شاعر الأغنية جديد وأنها لا تمانع أبدًا في التعامل مع أي شخص يمتلك الموهبة حتى وإن كان غير مشهور.وأكدت حرصها على الاستماع إلى كل الأعمال التي ترسل لها من قبل الكثيرين، مشيرة إلى أن الاستمرارية في مجال الفن صعبة، ولكن النجاح قد يكون سهلًا، فالفنان من الممكن أن يقدم أغنية واحدة فقط ولكنها تحقق نجاحا كبيرا جدا.