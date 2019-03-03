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محافظات

محافظ الجيزة يكلف بتكثيف الدعاية لحملة 100 مليون صحة

الأحد 03/مارس/2019 - 01:47 م
صدى البلد
محمد الصاحى
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الفرق الطبية المشاركة في حملة ١٠٠ مليون صحة في محافظة الجيزة، بعدم مغادرة مواقعها قبل الانتهاء من توقيع الكشف الطبي اللازم والتحاليل على آخر مواطن متواجد بالموقع.

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف أعمال الدعاية لتعريف المواطنين لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لفعاليات المبادرة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة سير أعمال حملة ١٠٠ مليون صحة للكشف عن فيروس سي، والأمراض غير السارية، داخل الوحدة الصحية بقرية أم حنان بالحوامدية، والتي رافقه خلال تفقد فعاليات المبادرة بمدينة الحوامدية اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة.

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