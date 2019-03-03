فيديوجراف.. كيف غيرت عضة قرد تاريخ اليونان؟ ‎

خطته الناجحة لتوسعة اليونان والنهوض بها في ظل الحرب العالمية الأولى، ونجاحه في ضم الأراضي العثمانية إليه لبناء دولة اليونان الكبير، لم يمنع عنه كارثة استيقاظه على كابوس الموت بسبب واقعة غريبة، أنهت أحلامه مع فترة حكمه التي انقضت بسرعة في واقعة كان بطلها قرد، أنه إلكسندر الأول ملك اليونان السابق.



عرف عنه حبه للحيوانات الأليفة وشغفه باقتنائها، لتكون هي سبب موته، وانتهاء حلمه الذي لطالما سعى إليه، ففي عام 1920 يذكر التاريخ اليوناني تلك الحادثة الغريبة التي غيرت مسار البلاد، ذلك اليوم الذي قتل فيه الملك الكسندر الأول في واقعة مضحكة مبكية، يمكنكم معرفة تفاصيلها عبر الفيديو.