قطر والقرضاوي ومعاداة السامية.. تحذير من سياسة أوروبا تجاه الإخوان

في الوقت الذي تهتم فيه وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية بمعاداة السامية واستهداف اليهود في أوروبا، يتجاهل المسئولون والسياسيون والإعلام في تلك البلاد دور جماعة الإخوان ورموزها في تصعيد أعمال العداء غير الأخلاقية تجاه هذا المجتمع، وعدم مطالبة المسئولين بحظر تلك الجماعات الإسلامية الممولة من قطر.



انتقد موقع "ميديا بارت" الفرنسي، التعامل الأوروبي مع الجماعات المتشددة مثل الإخوان ورموزها وعدم اتخاذ إجراءات بحقهم رغم التحريضات المتواصلة تجاه اليهود، إذ سلط الموقع الضوء على تصريحات يوسف القرضاوي القائد بالجماعة والذي يعيش في قطر التي منحته جواز سفر دبلوماسي، موضحة أنه بمثابة "مرجعية دينية وأيديولوجية" للإخوان، مشيرة إلى قوله في وقت سابق "لا حوار بيننا وبين اليهود إلا بالبندقية"، وتحريضه صراحة في 2009 على قتل اليهود.



وأضاف أن تصريحات القرضاوي تكشف عن معاداة شديدة للديانة اليهودية، مشيرا إلى فتاوى سابقة له أكد خلالها شرعية تنفيذ هجمات تستهدف اليهود وعدم اعتقاده بوجود فرق بين اليهود والصهاينة، موضحا أنه يعتبر كل هدف يهودي هو إسرائيلي.



وأشار الموقع في تقريره إلى عمل الإخوان كـ "مجتمع سري" هدفه إنشاء دولة إسلامية قائمة على الإسلام السياسي، مسلطا الضوء على قول مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة الإرهابية "لا زال الطريق طويل للسيطرة على أوروبا".



وأوضح أنه لتتمكن الجماعة من ذلك فإنها أنشأت العديد من الجماعات المرتبطة بها في فرنسا وأوروبا، كاشفا عن محاولات الإخوان للتسلل داخل المؤسسات الأوروبية، منتقدا التعامل الأوروبي مع الجماعة قائلا "لا يبدو أن معاداة الإخوان للسامية تعكر صفو القيادات في فرنسا وأوروبا".



وأكد التقرير أنه من أجل استمرار الجماعة في أعمالها فإنها تحصل على الأموال من قطر، مشيرة إلى أن الأموال تدخل عن طريق منظمة غير حكومية في لندن تحت اسم "قطر الخيرية" التي وظفت تلك الأموال لدعم الجماعات الإرهابية في عدد من المناطق حول العالم.



وأضاف أنه للالتفاف على القوانين وإبعاد الشبهات حاول مديرو المنظمة تغيير اسمها وتعديل أسماء مجلس إداراتها، مشددا على أن الإخوان لازالوا يتمتعون بالقدرة على تنفيذ سياستهم المعادية للسامية.



وواصل الموقع انتقاده للسياسات الأوروبية في التعامل مع الجماعة، مشيرا إلى أن السلطات في بريطانيا لا يزعجها هذا الأمر وتغض الطرف عن أنشطة الجماعة غير الأخلاقية، موضحا أن هناك تراخي من جانب الحكومة الفرنسية في هذا الأمر.



ورفض التقرير اجتماع وزير الداخلية الفرنسي في ديسمبر الماضي بأعضاء من "كونجرس الإسلام في فرنسا" المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من الحركات الإسلامية المتطرفة، وتسائل الموقع في نهاية تقريره إذا كان غض الطرف طواعية أم عدم كفاءة من المسئولين.



يأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه وسائل إعلام ومسئولين في فرنسا وبريطانيا حملة لمكافحة "معاداة السامية"، وصلت إلى قول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "معاداة الصهيونية شكل من أشكال معاداة السامية"، حيث تثير القضية جدلا واسعا في أوروبا بوجه عام.