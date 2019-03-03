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اتحاد الغرف التجارية: مشاركة 1000 من قيادات المال والأعمال بملتقى مصر للاستثمار.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 01:24 م
صدى البلد
مي محمد
قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه تم استخدام جميع الآليات المتاحة لعقد ملتقى مصر للاستثمار، إضافة إلى أنه تم عقد جمعية عمومية لاتحاد الغرف الإسلامية والأفريقية والبحر الأبيض والعربية بالشراكة مع الغرف الأوروبية.

وأضاف "عز"، خلال تقرير خاص عرضه برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2" اليوم، الأحد، أن اتحاد الغرف استطاع للوصول إلى 1000 من قيادات المال والأعمال، وتمت مشاركتهم في ملتقى مصر للاستثمار الرابع.

ونوه الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بأن الهدف من عقد هذا الملتقى هو عنوان الملتقى "معا إلى أفريقيا".

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