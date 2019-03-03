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استئصال ورم يزن 3 كيلو جرامات من داخل بطن شاب بدمياط

الأحد 03/مارس/2019 - 01:25 م
صدى البلد
زينب الزغبي
نجح فريق طبى بالمركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي بدمياط، فى إجراء عملية ناجحة لاستئصال ورم ليفي بوزن 3 كيلو جرامات من بطن شاب يبلغ من العمر 35 عاماً.

وأكد الدكتور حازم أبو العباس، مدير عام المركز، أن المركز استقبل مصاب بآلام شديدة بالبطن، وتم حجزه بقسم جراحة الرجال تحت إشراف الدكتور جهاد عوض، استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عبد المنعم، أخصائي جراحة القلب والصدر.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء الفحوصات والأشعة تبين أنه يعاني من ورم داخل البطن، ولفت إلى أنه تم تجهيز المصاب للعمليات وبمساعدة منظار البطن قام كل من الاستشاريين باستئصاله كاملاً، وتبين أنه ورم مكتمل داخل بطن المصاب يزن 3 كيلو جرامات، وهو ورم خلقي نتيجة تجمع خلايا أولية غير معروفة داخل البطن.

وتابع أن الفريق الطبي المعالج للحالة أكد أن الحالة بصحة جيدة، وعلى متابعة مستمرة للحالة أولاً بأول للتعرف على تطورات الحالة.

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